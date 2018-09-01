Fitch пересмотрело прогноз по суверенному рейтингу Италии до негативного Сам рейтинг сохранен на уровне ВВВ

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по суверенному рейтbнгу Италии до «негативного». Об этом в агентстве сообщили в пятницу.

Ранее прогноз был «стабильным». Сам рейтинг сохранен на уровне ВВВ.

В Fitch посчитали внешнюю задолженность Италии слишком высокой, кроме того, негативно оценены и разногласия внутри парламента республики. Также прогнозируются досрочные выборы в следующем году. Напомним, предыдущие парламентские выборы прошли в Италии в марте этого года.

Как пишет итальянское агентство ANSA, одновременно с заявлением Fitch правительство Италии распространило заявление, в котором сохранение рейтинга называют оправданным. Правительство обещает снизить внешнюю задолженность, первые изменения в поправки к госбюджету внесут скоро.

Ранее в пятницу Миланская биржа закрылась с повышением спреда до 300 пунктов, показателя, который отслеживает разницу доходности по гособлигациям Италии и Германии. После выборов уровень спреда вырос почти в два раза по отношению к уровню до выборов.

Замедление темпов развития экономики Италии связывают в основном с сокращением экспорта. Во II квартале 2018 года продажи экспортных товаров сократились на 0,2%. Импорт в то же время увеличился на 1,8%.