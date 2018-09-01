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01.09.18 / 17:05 Новости / Политика / Россия и мир

Финансирование нацпроекта «Образование» увеличат на 73,6 млрд рублей

До 747,6 млрд рублей

Фото АБН

Финансирование национального проекта «Образование» на ближайшие шесть лет увеличат на 73,6 млрд рублей. Об этом в субботу рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на Дне первокурсника в МГУ.

Как пишет ТАСС, финансирование нарастят с 674 млрд рублей до 747,6 млрд рублей. Обсуждение нацпроекта идет в настоящий момент.

Напомним, нацпроекты рассчитаны до 2024 года. Они запущены для исполнения майских указов президента России Владимира Путина. В числе других нацпроектов –«Здоровье», «Экология», «Демография», «Жилье». Все они имеют социальную направленность.

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