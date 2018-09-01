Китайский производитель Hisense ожидает получить $30 млн выручки в России к концу года На фоне спонсорства в ЧМ

Китайский производитель электроники Hisense ожидает, что к концу года выручка компании в России составит $30 млн. Об этом в субботу сообщил заместитель генерального директора российского подразделения компании Эли Лави.

Как пишет ТАСС, одним из факторов высокой выручки станет то, что Hisense был спонсором ЧМ по футболу, который проходил в России. Косвенно ЧМ повлиял и на успехи компании в Европе. С января по июль выручка производителя электроники увеличилась на 31% год к году.

Напомним, китайская компания открыла представительство в России в конце 2017 года. На рынок она вышла в 2018 году. Основная продукция Hisense на российском рынке – холодильники, кондиционеры, телевизоры. Мобильные телефоны от Hisense в России пока не представлены.