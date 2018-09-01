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01.09.18 / 18:38 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Кронштадте после ремонта открыли детский сад

Пока детский сад ремонтировали, он продолжал работать на площадях школы

В Кронштадте после капитального ремонта открыли детский сад №6. Об этом в субботу сообщили в Смольном.

На открытии детского сада побывал губернатор города Георгий Полтавченко. Пока детский сад ремонтировали, его сотрудники продолжали работу с детьми на свободных площадях школы №425. Поэтому, как уверяют в Смольном, в Кронштадте не возникло очередей в детские сады.

Напомним, в этом году в школы Петербурга идет почти полмиллиона детей. Из них 58 тыс. – первоклассники. Полтавченко с утра уже успел открыть новую школу в Приморском районе, пообщаться с будущими следователями из следственной академии и следственного кадетского корпуса, а также поздравить с Днем знаний студентов Водной академии Петербурга.

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