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01.09.18 / 15:51 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Ленобласти к 1 сентября заработал новый детский сад и две новых школы

И еще четыре обновленных школы

В Ленинградской области к Дню знаний в Сертолово заработал новый детский сад, а в Сертолово – две новых школы. Об этом в субботу сообщили в администрации Ленобласти.

Новый детсад сможет принять 300 детей. Всего в Сертолово работает пять детских садов, их посещают 1,5 тыс. ребят.

Новые школы открылись в Западном и Восточном Мурино. «Муринский центр образования №2» рассчитан на 1175 мест. В этой школе проведет набор в семь первых классов. Школа в Восточном Мурино на улице Новой рассчитана на 700 мест.

Также регион обновил четыре школы. Завершены работы в Красноборской школе, Волосовской школе, Ефимовской школе-интернате и Лодейнопольской школе №1. В регионе строят еще две школы – в Подпорожском районе и в Шлиссельбурге, также идет строительство дополнительного здания Толмачевской школы и реконструкция двух школы в Волосовском и Кингисеппском районах.

Отметим, в этом году количество школьников в Ленобласти выросло на 9 тыс. человек по сравнению с 2017 годом. Всего в регионе в школы пошли 154 тыс. человек. Из них 20 тыс. – первоклассники. В Петербурге в школы собрались полмиллиона человек, из которых 58,5 тыс. пошли в первый класс.

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