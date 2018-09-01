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01.09.18 / 13:09 Новости / Россия и мир / Экономика

Мексика приостановит проведение нефтегазовых аукционов

Пока не пересмотрит контракты, заключенные с 203 года

Мексика приостанавливает проведение нефтегазовых аукционов. Об этом накануне заявил избранный президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Как пишет Reuters, аукционы приостановили до пересмотра уже заключенных контрактов. В настоящий момент у этой латиноамериканской страны заключено более 100 контрактов на разведку и добычу на нефтегазовых месторождениях, все они будут пересмотрены.

С 1930-х годов частные и иностранные компании не имели возможности участвовать в нефтегазовых аукционах Мексики. Это право у них появилось в 2013 году после провозглашения энергетической реформы. Таким образом власти решили стимулировать развитие нефтяной промышленности.

Напомним, Андрес Мануэль Лопес Обрадор вступит в должность 1 декабря. После победы на выборах он обещал проверить все контракты, заключенные в рамках энергетической реформы.

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