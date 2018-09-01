Силовики устроили обыски в двух российских аэропортах и в авиакомпании Utair Из-за нештатной посадки самолета

Силовики проводят обыски в аэропортах «Сочи» и «Внуково», а также в авиакомпании Utair. Об этом в субботу сообщили в СК РФ.

Как пишет «Интерфакс», для расследования уголовного дела следователи назначили несколько судебных экспертиз. Расследование дела продолжается.

Напомним, из-за нештатной посадки самолета Utair в Сочи Южное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Самолет при посадке лишился обоих крыльев и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 170 человек, пострадали 18, из них шестеро находятся в больнице. Следователи называют в числе возможных причин происшествия плохую погоду, ошибку пилота, ошибку наземных служб и техническую неисправность.