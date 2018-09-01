Все новости

01.09.18 / 12:19 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Петербург подарил первоклассникам Симферополя 5,5 тыс. книг

Сертификатом

Петербург подарил первоклассникам Симферополя 5,5 тыс. книг из серии «Моя первая библиотека». Об этом в субботу сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова.

Сертификат на 5,5 тыс. комплектов книг вручили главе администрации Симферополя Игорю Лукашеву. Говорунов подчеркнул, что губернатор города и Смольный поддержали инициативу «Книжной лавки писателя».

В числе книг, подаренных крымской столице – «Историческая азбука Санкт-Петербурга» Евгения Лукина, «Сказки» крымской писательницы Лидии Огурцовой. Также школьники получат альбомы для рисования, на обложке которых изображен корабль «Алые паруса».

Отметим, книги по проекту «Моя первая библиотека» получат и петербургские школьники. Им достанется «Историческая азбука Санкт-Петербурга», «Дорожная азбука» Валентины Крутецкой и «Все самые великие сказки русских писателей».

В этом году в школы Петербурга пойдут почти полмиллиона детей. Из них 58 тыс. первоклассников.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,151 seconds.