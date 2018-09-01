Петербург подарил первоклассникам Симферополя 5,5 тыс. книг Сертификатом

Петербург подарил первоклассникам Симферополя 5,5 тыс. книг из серии «Моя первая библиотека». Об этом в субботу сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова.

Сертификат на 5,5 тыс. комплектов книг вручили главе администрации Симферополя Игорю Лукашеву. Говорунов подчеркнул, что губернатор города и Смольный поддержали инициативу «Книжной лавки писателя».

В числе книг, подаренных крымской столице – «Историческая азбука Санкт-Петербурга» Евгения Лукина, «Сказки» крымской писательницы Лидии Огурцовой. Также школьники получат альбомы для рисования, на обложке которых изображен корабль «Алые паруса».

Отметим, книги по проекту «Моя первая библиотека» получат и петербургские школьники. Им достанется «Историческая азбука Санкт-Петербурга», «Дорожная азбука» Валентины Крутецкой и «Все самые великие сказки русских писателей».

В этом году в школы Петербурга пойдут почти полмиллиона детей. Из них 58 тыс. первоклассников.