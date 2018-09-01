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01.09.18 / 12:39 Новости / Петербург и Ленобласть

Синоптики прогнозируют Петербургу кратковременные дожди в начале осени

При этом в целом сентябрь будет теплым

Синоптики Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют, что в первые несколько дней сентября в Петербурге будут идти кратковременные дожди по вечерам. Прогноз опубликован в субботу.

Так, 1 сентября в городе днем будет 20-22 градуса тепла. Ветер будет слабым. В воскресенье, 2 сентября, ожидается, что воздух ночью прогреется до 13-15 градусов, днем до 20-22 градусов. Ветер также будет слабым.

О том, что сентябрь в Петербурге будет теплым, накануне рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. В первой половине месяца средняя температура воздуха составит 20 градусов выше нуля. Во второй половине месяца — 15 граlусов тепла. Потом средняя осенняя температура опустится до 8 градусов.

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