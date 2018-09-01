Следствие назвало несколько причин инцидента при посадке самолета в Сочи Ошибка пилота, техническая неисправность, погодные условия, ошибки наземных служб

Следствие назвало несколько возможных причин инцидента при посадке самолета авиакомпании Utair в Сочи. Об этом в СК сообщили в субботу.

В числе версий – ошибка пилота, ошибка наземных служб, техническая неисправность и тяжелые погодные условия, пишет «Интерфакс». В настоящий момент продолжается осмотр места происшествия, идет допрос пострадавших. Допросы пилота и работников аэропорта завершены.

Напомним, инцидент с самолетом Boeing-737, летевшим из Москвы в Сочи, произошел в ночь с пятницы на субботу. При жесткой посадке у самолета оторвало оба крыла, он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадали 18 человек, шестеро госпитализированы. Погиб один сотрудник аэропорта, он скончался от сердечного приступа.