Наземный транспорт Москвы с сентября начнет работать без турникетов Планируют, что время посадки в транспорт сократится до 30 секунд

Наземный транспорт Москвы с сентября начинает работать без турникетов. Об этом в департаменте транспорта столицы сообщили в субботу.

Турникеты уберут более чем из 8 тыс. автобусов и троллейбусов. Пассажиры смогут заходить во все двери и платить за проезд у любого из валидаторов. Для этого департамент транспорта ранее закупил новые устройства.

Как сказал глава департамента Максим Ликсутов, власти города ожидают, что время посадки на наземный транспорт сократится с пяти минут до 30 секунд, а длительность всей поездки – на 5-20%, или в среднем на 15 минут. При этом москвичам напоминают, что оплата проезда обязательна, а на линии действует контроль.

Ранее в июне власти столицы убрали турникеты из всех московских трамваев. За месяц количество пассажиров выросло на 8%.

Турникеты в московском транспорте появились после 2000 года. Они стали средством борьбы с безбилетниками, отмечают в департаменте.