Все новости

01.09.18 / 11:30 Новости / Россия и мир / Экономика

Наземный транспорт Москвы с сентября начнет работать без турникетов

Планируют, что время посадки в транспорт сократится до 30 секунд

Наземный транспорт Москвы с сентября начинает работать без турникетов. Об этом в департаменте транспорта столицы сообщили в субботу.

Турникеты уберут более чем из 8 тыс. автобусов и троллейбусов. Пассажиры смогут заходить во все двери и платить за проезд у любого из валидаторов. Для этого департамент транспорта ранее закупил новые устройства.

Как сказал глава департамента Максим Ликсутов, власти города ожидают, что время посадки на наземный транспорт сократится с пяти минут до 30 секунд, а длительность всей поездки – на 5-20%, или в среднем на 15 минут. При этом москвичам напоминают, что оплата проезда обязательна, а на линии действует контроль.

Ранее в июне власти столицы убрали турникеты из всех московских трамваев. За месяц количество пассажиров выросло на 8%.

Турникеты в московском транспорте появились после 2000 года. Они стали средством борьбы с безбилетниками, отмечают в департаменте.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.