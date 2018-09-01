Утром в воскресенье в окрестностях Петербурга ожидается туман Вечером – кратковременные дожди

Утром в воскресенье в окрестностях Петербурга местами ожидается туман. Об этом в субботу сообщили в местном МЧС со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В течение воскресенья в городе будет облачно, с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь. Ветер будет слабым, температура воздуха ночью 14-16 градусов, днем 21-23 градуса.

Отметим, ранее синоптики предупредили, что кратковременные дожди ожидаются в городе в субботу и воскресенье. В целом начало осени будет дождливым, но сентябрь должен быть теплым. Средняя температура воздуха в первой половине месяц ожидается на отметке 20 градусов, дальше снизится до 15 градусов.