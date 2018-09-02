Добыча газа в России выросла на 5,6% за январь-август В августе – на 0,4%

По итогам восьми месяцев 2018 года в России было произведено около 473,785 млрд куб. м газа, что на 5,6% больше в годовом выражении. Об этом стало известно в воскресенье из материалов ФГБУ «ЦДУ ТЭК».

При этом в августе в стране было произведено 54,621 млрд куб. м газа. Год к году показатель вырос на 0,4%, передает «Интерфакс».

Агентство отмечает, что данные по добыче «Газпрома» организация отдельно не публикует, включая их как «расчетные» в строку «Прочие недропользователи». В этой строке объем добычи указан как 360,330 млрд куб. м газа за январь-август, 40,772 млрд куб м – в августе.

В то же время «Новатэк» за восемь месяцев произвел 29,514 млрд куб. м «голубого топлива». В августе этот показатель компании составил 3,589 млрд куб. м.

Добавим, в июне МЭА сообщило об ожидании роста спроса на газ на 1,6% в год. По прогнозу агентства, спрос будет увеличится до 4,1 трлн куб. м к 2023 году. При этом эксперты считают, что крупнейшим мировым импортером станет Китай.