Все новости

02.09.18 / 12:29 Новости / Россия и мир / Экономика

Добыча газа в России выросла на 5,6% за январь-август

В августе – на 0,4%

По итогам восьми месяцев 2018 года в России было произведено около 473,785 млрд куб. м газа, что на 5,6% больше в годовом выражении. Об этом стало известно в воскресенье из материалов ФГБУ «ЦДУ ТЭК».

При этом в августе в стране было произведено 54,621 млрд куб. м газа. Год к году показатель вырос на 0,4%, передает «Интерфакс».

Агентство отмечает, что данные по добыче «Газпрома» организация отдельно не публикует, включая их как «расчетные» в строку «Прочие недропользователи». В этой строке объем добычи указан как 360,330 млрд куб. м газа за январь-август, 40,772 млрд куб м – в августе.

В то же время «Новатэк» за восемь месяцев произвел 29,514 млрд куб. м «голубого топлива». В августе этот показатель компании составил 3,589 млрд куб. м.

Добавим, в июне МЭА сообщило об ожидании роста спроса на газ на 1,6% в год. По прогнозу агентства, спрос будет увеличится до 4,1 трлн куб. м к 2023 году. При этом эксперты считают, что крупнейшим мировым импортером станет Китай.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.