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02.09.18 / 17:06 Новости / Россия и мир / Экономика

Фонд Сбербанка вложился в стартап по финансовой кибербезопасности

Сумма инвестиций не называется

Венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II вложился в израильскую компанию ThetaRay, которая специализируется на предупреждении финансовых киберпреступлений. Об этом в воскресенье сообщили в Fort Ross Ventures, под управлением которой находится фонд.

Как передает ТАСС, ThetaRay недавно завершила привлечение финансирования, получив инвестиции на общую сумму порядка $30 млн. Сколько вложил SBT Venture Fund II не указывается.

Добавим, помимо фонда Сбербанка в израильскую компанию вложились Jerusalem Venture Partners, General Electric, а также Bank Hapoalim, OurCrowd и Silicon Valley Bank. По словам партнера Fort Ross Ventures Виктора Орловского, деятельность ThetaRay в том числе направлена на предотвращение финансовых преступлений, отмывания денег, мошенничества и кибератак.

Отметим, SBT Venture Fund II ориентирован на сферы финтеха, искусственного интеллекта и машинного обучения, облачных сервисов, кибербезопасности. Его объем составляет $200 млн. В настоящий момент, по данным компании, собрано порядка $120 млн. Сбербанк инвестировал в фонд менее 50% средств.

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