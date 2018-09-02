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02.09.18 / 10:59 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

КХЛ обсуждает возможность проведения хоккейного матча на стадионе на Крестовском острове

Там хорошая инфраструктура

Фото АБН

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обсуждает с ФК «Зенит» возможность проведения на стадионе «Санкт-Петербург» хоккейного матча. О переговорах рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, на стадионе «хорошая мобилизация, инфраструктура, болельщики». «Мне кажется, это было бы интересно», — отметил Чернышенко, передает ТАСС.

Добавим, летом прошлого года вице-губернатор Петербурга Игорь Албин называл стадион на Крестовском острове многофункциональным спортивным комплексом. По его словам, арену можно задействовать в течение всего года. Албин добавил, что кроме футбольных матчей, стадион может принять соревнования по плаванию, мотошоу, хоккейные матчи.

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