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02.09.18 / 13:41 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«Ленинград» «прокатился» с концертом по Невскому проспекту

От БКЗ "Октябрьский" к Дворцовой площади

Группа «Ленинград» дала бесплатный концерт на передвижной платформе, которая двигалась по Невскому проспекту. Это произошло в воскресенье утром.

Музыканты «прокатились» от БКЗ «Октябрьский» к Дворцовой площади, на которой продолжили выступление. Добавим, концерт приурочен к Дню Росгвардии.

Ранее сообщалось, что из-за концерта в воскресенье для транспорта перекроют часть Лиговского и Невского проспектов, а также Дворцовый проезд. Тогда о каком именно концерте идет речь, в КРТИ не уточнили. Ограничения обещали снять к 12:00.

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