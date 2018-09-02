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02.09.18 / 13:21 Новости / Политика / Россия и мир

Мэй отвергла идею проведения второго референдума по Brexit

Назвала такой шаг «предательством демократии»

Коллаж АБН

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отвергла идею проведения второго референдума по Brexit, на котором предлагается определить условия выхода страны из Евросоюза. Об этом она написала в статье для The Sunday Telegraph.

По словам политика, такой шаг «будет отвратительным предательством нашей демократии», передает РБК. Издание поясняет, что в Британии работает организация «Голос народа» (The People’s Vote), члены которой, в том числе некоторые представители парламента, призывает к проведению второго референдума.

Кроме того, Мэй заявила, что «ее не заставят» идти на компромиссы, не входящие в «национальные интересы» Британии. Таким образом она поддержала план действующего правительства Британии по Brexit.

Напомним, как ожидается, Великобритания покинет ЕС в конце марта 2019 года. До этого Лондон и Брюссель должны согласовать условия выхода из блока. Ранее правительство Британии представило соглашение по выходу из ЕС. Однако евроскептики критиковали документ, назвав его слишком мягким. Они готовят свое соглашение, рассчитывая, что его поддержат экс-глава МИД страны Борис Джонсон и экс-министр по Brexit Дэвид Дэвис. Оба покинули правительство из-за разногласий с Терезой Мэй.

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