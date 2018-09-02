В Петербурге прошел митинг против повышения пенсионного возраста Организованный "коммунистами"

В Петербурге прошел митинг против повышения пенсионного возраста в России. Акции, организованные КПРФ, состоялись в воскресенье.

В Петербурге мероприятие было согласовано с властями. Митингующие собрались на площади Ленина у Финляндского вокзала. Как передает «ЗакС.ру», на начало акции на площади собрались около 1 тыс. человек.

Митинг также прошел в Москве — на проспекте Академика Сахарова. По данным «Белого счетчика», акция собрала 8,9 тыс. участников. По информации столичного ГУ МВД, на митинг вышли 6 тыс. человек, передает «Интерфакс».

Добавим, митинги против повышения пенсионного возраста проходят в воскресенье по всей России. В частности, акции были организованы во Владивостоке, Барнауле, Астрахани, Симферополе и других городах.