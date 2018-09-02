В Красногвардейском районе Петербурга открылся новый спорткомплекс с бассейном Там смогут заниматься маломобильные группы

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко открыл на территории Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Об этом в воскресенье сообщили в администрации главы города.

Полтавченко отметил, что в спорткомплексе смогут заниматься не только студенты и преподаватели вуза, но и жители Красногвардейского района. В пресс-службе уточнили, что объект был создан при федеральной поддержке.

Добавим, длина бассейна составляет 25 м. Он приспособлен для занятий маломобильных групп граждан.

Ранее сообщалось, что в Петербурге объявили конкурс на проектирование спорткомплекса в Невском районе. Проект должен включать несколько спортивных залов, а также благоустройство территории. Начальная цена контракта – почти 12,4 млн рублей.