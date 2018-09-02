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02.09.18 / 11:47 Новости / Петербург и Ленобласть

С воскресенья в Петербурге ограничат движение по Долгоозерной улице

Потом закроют

Фото АБН

В воскресенье, 2 сентября, вводятся ограничения движения участке Долгоозерной улицы в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщили в ГАТИ.

Речь идет об участке по нечетной стороне улицы от проспекта Королева до Комендантского проспекта, включая перекресток с Ольховой улицей. Ограничения будут действовать по 7 сентября.

Кроме того, с 8 сентября до 05:30 10 сентября этот участок будет закрыт. После этого, с 05:30 10 сентября по 23 сентября движение транспорта ограничат нечетной стороне Долгоозерной улицы от Комендантского проспекта до Ольховой улицы. Дорожники будут делать тротуар.

Ранее сообщалось, что с 3 сентября в Петербурге ограничат движение транспорта на Большом Крестовском мосту. Дорожные службы проведут работы по замене асфальта. Полосы будут перекрывать поэтапно, а завершить работы планируется к концу месяца.

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