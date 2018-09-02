Продажи новых седанов в России сократились в июле на 9% Показатель падает не первый раз за год

В июле 2018 года продажи новых автомобилей в кузове «седан» на российском рынке сократились на 9,2% год к году. Об этом в воскресенье сообщает «Автостат».

По данным агентства, в России по итогам месяца было продано 43,6 тыс. таких авто. Эксперты отмечают, что падение продаж в этом сегменте также было зафиксировано в апреле и июне, однако тогда оно составило менее 1%.

Добавим, по итогам первых семи месяцев объем продаж новых седанов в России составил 308,9 тыс. единиц. В годовом выражении показатель вырос на 3,6%. При этом наиболее популярными стали модели Lada Granta и Vesta, а также KIA Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.