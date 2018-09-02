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02.09.18 / 17:51 Новости / Россия и мир / Экономика

Россия почти вдвое нарастила экспорт СПГ в страны АТР за январь-август

Но в августе экспорт сократился

За восемь месяцев 2018 года России экспортировала в страны Азиатско-Тихоокеанского региона около 15 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ), что на 48,2% больше год к году. Об этом стало известно в воскресенье из материалов ЦДУ ТЭК.

При этом в августе Россия сократила экспорт СПГ до 0,9 млрд куб. м. В годовом выражении показатель снизился на 22%, передает ТАСС.

Добавим, в настоящее время в России действуют два завода по производству СПГ. Проект «Сахалин-2» (оператор — Sakhalin Energy) и «Ямал СПГ» (компании «Новатэк»). Глава Минэнерго Александр Новак считает, что Россия может увеличить долю на рынке СПГ до 15-20% к 2035 году. В настоящий момент доля РФ составляет около 4%.

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