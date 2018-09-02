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02.09.18 / 19:55 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный субсидирует авиарейсы в более 30 российских городов

В частности, в Пермь и Псков

Комитет по транспорту Петербурга определил города, перелет до которых из «Пулково» будет субсидироваться из городского бюджета. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Смольного, стало известно в воскресенье.

Согласно документу, самый протяженный маршрут до Перми (1490 км), самый короткий – до Пскова (260 км). Всего в перечне 32 города. Субсидии организациям воздушного транспорта будут предоставляться на перевозки в экономклассе.

Добавим, в марте этого года сообщалось, что федеральный бюджет просубсидирует авиаперелеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток. Объем субсидии составит порядка 3,8 млрд рублей. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, согласно новым правилам предоставления субсидий, авиакомпании смогут перераспределять средства на более популярные направления.

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