В СПбГУ отвергли информацию о намерении продать исторические здания вуза Университет не имеет на это прав

Руководство СПбГУ не собиралось продавать исторические здания университета. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе вуза.

В пресс-службе отметили, что распорядителем имущества университета является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом или администрация Петербурга, пишет «Фонтанка». СПбГУ же может только пользоваться зданиями.

Как сообщалось накануне, во время встречи президента РФ Владимира Путина с победителями олимпиад в «Сириусе» одна из участниц сообщила, что на попечительском совете СПбГУ обсуждалась возможная продажа исторических зданий вуза. На это Путин ответил, что такой шаг «маловероятен», а после его слов и вовсе «невозможен». Президент отметил, что у вуза есть много другого имущества, которое «может эффективно использоваться» и не является историческим.