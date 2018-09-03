СМИ: «Алиса» от «Яндекса» заговорит еще на трех языках С 2019 года

Голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса» заговорит еще на трех языках – украинском, белорусском и казахском. Об этом в понедельник пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

По данным издания, «Алиса» заговорит на новых языках с 2019 года. При этом представитель «Яндекса» Матвей Киреев рассказал «Ведомостям», что в настоящий момент компания работает над тем, чтобы «Алиса» лучше работала на русском языке, но не исключил, что ее обучат и другим языкам.

Напомним, «Яндекс» запустил «Алису» в октябре прошлого года. Сервис умеет работать с другими продуктами «Яндекса». В мае этого года «Яндекс» представил собственную «умную» колонку с «Алисой».