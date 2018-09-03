Московская биржа закрылась разнонаправленно Индекс Мосбиржи 2346,08; индекс РТС 1085,19

Торги понедельника на Московской бирже закрылись разнонаправленно. Индекс Мосбиржи вырос всего на 0,-1% до 2346,08 пункта, а долларовый РТС опустился на 0,65% до 1085,19 пункта.

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, российский фондовый рынок провел не очень результативный день. Индекс РТС «топит» ослабление отечественной валюты, и это движение продолжится, пока рынок эмоционален. Завтра РТС проведет день в коридоре 1075-1085 пунктов, прогнозирует Боброва. Против российского рубля играют как тревожные ожидания по поводу активизации торговых войн в мире, так и размышления инвесторов относительно возросших инфляционных ожиданий. Однако вполне возможно, что вторник пара доллар/рубль проведет в диапазоне 67,70-68,25, евро/рубль – 78,55-79,45.