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03.09.18 / 19:03 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Московская биржа закрылась разнонаправленно

Индекс Мосбиржи 2346,08; индекс РТС 1085,19

Фото АБН

Торги понедельника на Московской бирже закрылись разнонаправленно. Индекс Мосбиржи вырос всего на 0,-1% до 2346,08 пункта, а долларовый РТС опустился на 0,65% до 1085,19 пункта.

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, российский фондовый рынок провел не очень результативный день. Индекс РТС «топит» ослабление отечественной валюты, и это движение продолжится, пока рынок эмоционален. Завтра РТС проведет день в коридоре 1075-1085 пунктов, прогнозирует Боброва. Против российского рубля играют как тревожные ожидания по поводу активизации торговых войн в мире, так и размышления инвесторов относительно возросших инфляционных ожиданий. Однако вполне возможно, что вторник пара доллар/рубль проведет в диапазоне 67,70-68,25, евро/рубль – 78,55-79,45.

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