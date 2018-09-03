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03.09.18 / 15:16 Новости / Петербург и Ленобласть

Фонд имущества Петербурга подписал с крупнейшим собственником «Красного треугольника» соглашение о сотрудничестве

Для совместного развития территории

Фото АБН

Фонд имущества Петербурга подписал с УК «Бюро Имущественных Операций» (УК БИО), крупнейшим частным собственником «Красного треугольника», соглашение о сотрудничестве. Об этом в фонде сообщили в понедельник.

В организации пояснили, что документ предусматривает взаимодействие сторон по разработке концепции редевелопмента территории, а также обмен информацией и планами города с планами частных собственников и арендаторов пространства. В Фонде имущества надеются, что к соглашению присоединятся и другие резиденты «Красного треугольника» и инвесторы.

Добавим, завод «Красный треугольник» расположен на набережной Обводного канала в Петербурге. Предприятие было создано в 1860 году и производило резиновую продукцию. Однако после банкротства завода с 2000-х годов большая часть территории находится в заброшенном состоянии. Фонд имущества Петербурга подбирает арендаторов пустующих помещений предприятия общей площадью около 90 тыс. кв. м. В настоящий момент город уже сдал в аренду 3 тыс. кв. м площадей.

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