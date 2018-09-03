На участке КАД на юге Петербурга перекроют две полосы движения

На участке КАД между развязками с Таллинским шоссе и Дачным проспектом перекроют две полосы движения. Об этом в понедельник информирует ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Ограничения из-за ремонта по устранению колейности вводят с 4 по 18 сентября. Для движения автомобильного транспорта будут перекрыты третья и четвертая полосы, по первой и второй полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.
Напомним, также с понедельника, 3 сентября, в Петербурге перекроют съезд №2 с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу. Ограничения вводятся в связи с работами по замене асфальтобетонного дорожного покрытия на развязке КАД с Парашютной улицей. Работы будут проводить с 3 по 9 сентября.
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