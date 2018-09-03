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03.09.18 / 20:05 Новости / Россия и мир / Экономика

Минздрав уточил расходы на нацпроект «Здравоохранение»

Выделят более 1,4 трлн рублей

Коллаж АБН

Министерство здравоохранения РФ уточнило объем расходов по национальному проекту «Здравоохранение». Об этом в понедельник рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

На шесть лет на нацпроект из федерального бюджета выделят 1,4 трлн рублей, указывает «Интерфакс». При этом дополнительные расходы подразумевают и местные бюджеты. Более половины средств израсходуют в первые три года действия нацпроекта: в 2019, 2020, 2021 годах, пояснила Скворцова. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова обещала, что на нацпроект выделят порядка 1,5 трлн рублей.

В рамках нацпроекта по всей России должны развивать поликлиники и городские больницы. Также деньги потратят на переподготовку медицинского персонала и внедрение в их работу цифровых технологий.

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