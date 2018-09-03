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03.09.18 / 15:44 Новости / Россия и мир / Экономика

В России подешевели седаны Peugeot 408 и Citroen C4

На фоне подорожания от 18 брендов

Коллаж АБН

В России подешевели седаны Peugeot 408 и Citroen C4, который выпускают на автозаводе в Калуге. Об этом в понедельник объявила группа PSA.

Максимальная выгода составит до 100 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации. Общая выгода для покупки Peugeot 408 может составить 180 тыс. рублей, для Citroen C4 – 200 тыс. рублей. Цены приведены с учетом предложения по trade-i, указывает «Автостат».

Отметим, ранее «Автостат» провел мониторинг цен на новые легковые авто. Агентство выяснило, что во второй половине августа автопроизводители подняли цены на 18 моделей. У Hyundai это Solaris и Elantra, у Mazda и Subaru подорожал весь модельный ряд,

Ранее на выходных «Ведомости» предупреждали, что ряд автоконцернов решил поднимать цены на автомобили на 1-5%. Причиной назвали рост валют. При этом, по данным газеты, с начала года автопроизводители уже поднимали цены на автомобили из-за грядущего повышения НДС, утилизационного сбора и роста акцизов.

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