В России подешевели седаны Peugeot 408 и Citroen C4 На фоне подорожания от 18 брендов

В России подешевели седаны Peugeot 408 и Citroen C4, который выпускают на автозаводе в Калуге. Об этом в понедельник объявила группа PSA.

Максимальная выгода составит до 100 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации. Общая выгода для покупки Peugeot 408 может составить 180 тыс. рублей, для Citroen C4 – 200 тыс. рублей. Цены приведены с учетом предложения по trade-i, указывает «Автостат».

Отметим, ранее «Автостат» провел мониторинг цен на новые легковые авто. Агентство выяснило, что во второй половине августа автопроизводители подняли цены на 18 моделей. У Hyundai это Solaris и Elantra, у Mazda и Subaru подорожал весь модельный ряд,

Ранее на выходных «Ведомости» предупреждали, что ряд автоконцернов решил поднимать цены на автомобили на 1-5%. Причиной назвали рост валют. При этом, по данным газеты, с начала года автопроизводители уже поднимали цены на автомобили из-за грядущего повышения НДС, утилизационного сбора и роста акцизов.