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03.09.18 / 19:35 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

В Петербурге заработает сервис «Социальный навигатор»

Смольный и Фонд социального страхования РФ подписали соглашение

Фото appleinsider.ru

В Петербурге заработает мобильное приложение «Социальный навигатор». Об этом в понедельник сообщили в Смольном по итогам подписания соглашения с Фондом социального страхования РФ.

Мобильное приложение будет давать петербуржцам информацию о порядке получения социальных гарантий. В дальнейшем в Смольном также планируют запустить мобильный сервис «Социальный голосовой помощник». Петербург станет пилотным регионом РФ, где такие приложения появятся.

Напомним, на минувшем заседании правительства Петербурга было объявлено, что в городе появится Единый центр организации социального обслуживания, который будет предоставлять медицинскую и социальную помощь пожилым. Центр будет собирать данные обо всех медицинских и социальных услугах, которые пожилые люби могут получить в Петербурге. Также чиновники планируют, что в поликлиниках города будет открыты гериатрические кабинеты.

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