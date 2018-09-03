ФАС проверит заявления о подорожании хлеба И может выдать предостережения

Федеральная антимонопольная служба проверит заявления о возможном росте цен на хлеб. Об этом в понедельник сообщила начальник Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко.

ФАС рассматривает возможность выдачи предостережений в связи с этими заявлениями, передает слова Мирочиненко ТАСС. Также она сообщила о том, что служба направит письмо в управления с высоким уровнем концентрации производства хлеба, чтобы усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.

Напомним, ранее газета «Известия» сообщала, что, по данным зерновых компаний, осенью цены на хлеб могут вырасти на 5-10%. Это связано с курсом валют и снижением прогноза по урожаю зерна. Позже в Минсельхозе опровергли эту информацию, заверив, что объем полученного в этом году урожая скорее всего превысит средний показатель за последние 10 лет. Поэтому рост цен на хлеб, наоборот, замедляется. Так, в 2016 году он составлял 5,9%, в 2017-м – 2,7%, а в 2018 году он составляет 1,4%.