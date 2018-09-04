Банк «Восточный» запустил зарплатный проект для бизнеса Компания намерена вывести его в топ-10 зарплатных проектов на рынке

Банк «Восточный» запустил зарплатный проект для малого и среднего бизнеса. Об этом в компании сообщили во вторник.

Держатели зарплатных карт «Восточного» смогут бесплатно снимать наличные в банкоматах любых банков и получать повышенный кэшбек – 5%. Также на остаток средств на карте начисляется до 6% годовых. В банке отметили, что компания намерена войти в топ-10 лучших зарплатных проектов на рынке.

Отметим, ПАО «Восточный банк» — одна из крупнейших кредитных организаций в России. Банк лидирует на рынке финансовых услуг в Сибири и на Дальнем Востоке. Кредитная организация основана в 1991 году в Амурской области и имеет федеральный уровень. Также банк является участником Системы страхования вкладов.