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04.09.18 / 14:52 Новости / Россия и мир

ФАС снова упрекнула «Победу» в связи с тарифами на багаж

Авиакомпания якобы воспользовалась предупреждением, чтобы поднять цены

Коллаж АБН

Авиакомпания «Победа» воспользовалась предупреждением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, чтобы повысить для пассажиров цены на провоз багажа. Об этом говорится в сообщении управления ведомства по Москве, опубликованном во вторник.

В УФАС отметили, что официального ответа от авиакомпании на выданное ей ранее предупреждение ведомство не получало. Как только такое заявление поступит, эксперты антимонопольной службы «детально оценят действия авиакомпании».

Накануне «Победа» сообщила, что повышает минимальный тариф на провоз 10 кг багажа с 499 рублей до 777 рублей. Авиаперевозчик объяснил, что таким образом выполняет предписание УФАС Москвы, которое потребовало снять ограничение на количество мест багажа по промотарифу на рейс. Дело в том, что промотариф – 499 рублей за 10 кг багажа – распространялся только на одно место багажа на каждую бронь и только на сайте авиакомпании. Антимонопольная служба посчитала, что «Победа» навязывала пассажирам невыгодные условия. Кроме того, в УФАС отмечают, что информации о таком промотарифе в публичных правилах перевозки авиакомпании не было.

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