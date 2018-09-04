ФТС перечислила в бюджет 3,7 трлн рублей в 2018 году Это на 47,8% больше, чем в августе 2017 года

Федеральная таможенная служба перечислила в федеральный бюджет 3,7 трлн рублей в январе-августе 2018 года, что на 30% превышает прошлогодний показатель. Об этом в службе сообщили во вторник.

При этом в августе объем перечислений составил 568,7 млрд рублей. Это на 47,8% больше, чем в августе 2017 года.

Напомним, по итогам периода с января по август 2017 года, объем перечислений ФТС в российский бюджет составил 2,8 трлн рублей. В частности, в августе было перечислено 384,9 млрд рублей.