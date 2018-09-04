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04.09.18 / 21:01 Новости / Россия и мир

«Натали турс», ключевая ставка, Amazon. Итоги вторника

«Натали Турс» официально закрылась, ЦБ назвал факторы в пользу повышения ключевой ставки, а Минтранс предложил компаниям из «списка Белоусова» вложиться в инфраструктуру. По данным опроса, 84% собственников в РФ готовы отказаться от неэффективных или рискованных активов. Тем временем ЦИК предупредил Google о необходимости соблюдать российское законодательство о выборах, а капитализация Amazon достигла $1 трлн.

Коллаж АБН

«Натали Турс» официально объявила о прекращении деятельности после 26 лет работы на рынке. Клиенты могут обратиться за выплатой страхового возмещения в «Ингосстрах».

Центробанк РФ отметил появление «некоторых факторов», которые говорят в пользу возможного повышения ключевой ставки. Среди них – повышенная волатильность на финансовых ранках, а также более быстрое возвращение инфляции к целевому показателю, чем планировал ЦБ.

Компаниям из «списка Белоусова» предложили инвестировать в развитие железных дорог и портов. Для привлечения компаний может использоваться механизм концессий.

ЦИК РФ направил в Google письмо с предупреждением о необходимости соблюдать российское законодательство о выборах. Речь идет о «рекламных инструментах» для размещения на YouTube «информации о проведении 9 сентября в день голосования рекламы массового мероприятия, которое носит политический характер».

Около 84% собственников в России готовы отказаться от некоторых неэффективных или рискованных активов. А 32% респондентов рассматривают возможность вложения в новые проекты.

Рыночная капитализация Amazon достигла $1 трлн. Это вторая в США компания после Apple, достигшая такого рубежа.

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