Все новости

04.09.18 / 18:52 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Прокуратуру Петербурга попросили проверить условий хранения экспонатов в Русском музее

Поводом стало обращение работников Русского музей

Прокуратуру Петербурга просят проверить условия хранения экспонатов в Русском музее. Автором обращения стал лидер фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Петербурга Алексей Ковалев , сообщили в «СР» во вторник.

Ковалев просит в случае обнаружения нарушений передать в ГУВД Петербурга материалы для возбуждения уголовного дела по уголовной статье (ч. 2 ст. 243) об уничтожении или повреждении особо ценных объектов культурного наследия в отношении директора музея Владимира Гусева и главного хранителя Ольги Бабиной. Поводом письма в прокуратуру стало обращение работников Русского музея.

Из коллективного письма к руководству ГРМ, подписанного 96 сотрудниками, следует, что при подготовке к реконструкции Михайловского дворца руководство музея решило экстренно переместить фонды и 10 коллекций Русского музея. Это «экстренное перемещение», по мнению работников музея, угрожает сохранности произведений искусства. Копия письма также отправлена в прокуратуру.

Передислокация затронет отделы древнерусского, прикладного и народного искусства, отдел картинных рам и исторического музейного оборудования, научная библиотека, мастерская реставрации древнерусской живописи, сектор химико-биологических исследований, центр эстетического воспитания, фотолаборатория, фонд современной фотографии. В их числе переезду подлежат две особые бронекладовые, где хранятся изделия из драгметаллов и с драгоценными камнями.

При этом работники музея указывают, что в последнем случае речь идет «о перемещении как минимум 8 тыс. единиц хранения, содержащих драгметаллы и драгоценные камни, и около 195 тыс. книг. Сотрудники музея настаивают, что должным образом упаковать и перевести экспонаты в установленные сроки – до 15 сентября для бронекладовых и до 1 декабря для помещений, примыкающих к Сервизной лестнице — невозможно, и поэтому планируемая транспортировка грозит утратой ценных предметов хранения. Кроме того, помещения, в которые предлагается перевезти экспонаты, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Напомним, музей готовится к реконструкции дворца, при которой будет остеклены внутренние дворы. Пока на первом этапе остеклить собираются только Сервизный двор. Саму реконструкцию эксперты также давно осуждают.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.