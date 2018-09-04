Прокуратуру Петербурга попросили проверить условий хранения экспонатов в Русском музее

Прокуратуру Петербурга просят проверить условия хранения экспонатов в Русском музее. Автором обращения стал лидер фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Петербурга Алексей Ковалев , сообщили в «СР» во вторник.
Ковалев просит в случае обнаружения нарушений передать в ГУВД Петербурга материалы для возбуждения уголовного дела по уголовной статье (ч. 2 ст. 243) об уничтожении или повреждении особо ценных объектов культурного наследия в отношении директора музея Владимира Гусева и главного хранителя Ольги Бабиной. Поводом письма в прокуратуру стало обращение работников Русского музея.
Из коллективного письма к руководству ГРМ, подписанного 96 сотрудниками, следует, что при подготовке к реконструкции Михайловского дворца руководство музея решило экстренно переместить фонды и 10 коллекций Русского музея. Это «экстренное перемещение», по мнению работников музея, угрожает сохранности произведений искусства. Копия письма также отправлена в прокуратуру.
Передислокация затронет отделы древнерусского, прикладного и народного искусства, отдел картинных рам и исторического музейного оборудования, научная библиотека, мастерская реставрации древнерусской живописи, сектор химико-биологических исследований, центр эстетического воспитания, фотолаборатория, фонд современной фотографии. В их числе переезду подлежат две особые бронекладовые, где хранятся изделия из драгметаллов и с драгоценными камнями.
При этом работники музея указывают, что в последнем случае речь идет «о перемещении как минимум 8 тыс. единиц хранения, содержащих драгметаллы и драгоценные камни, и около 195 тыс. книг. Сотрудники музея настаивают, что должным образом упаковать и перевести экспонаты в установленные сроки – до 15 сентября для бронекладовых и до 1 декабря для помещений, примыкающих к Сервизной лестнице — невозможно, и поэтому планируемая транспортировка грозит утратой ценных предметов хранения. Кроме того, помещения, в которые предлагается перевезти экспонаты, находятся в неудовлетворительном состоянии.
Напомним, музей готовится к реконструкции дворца, при которой будет остеклены внутренние дворы. Пока на первом этапе остеклить собираются только Сервизный двор. Саму реконструкцию эксперты также давно осуждают.
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