В метро Петербурга объяснили, почему машинисты иногда сами объявляют станции И предупреждают о закрытии дверей

В «Петербургском метрополитене» объяснили, почему в некоторых случаях машинисты сами объявляют названия станций. Ответ пресс-службы метрополитена опубликован во вторник.

Во-первых, это может произойти из-за работ на станции. Из-за этого специальное автоматизированное оборудование временно не может передавать сигналы.

Во-вторых, машинист делает объявления самостоятельно, когда поезд подолгу стоит на станциях из-за высокого пассажиропотока. Автоматизированная система не умеет повторять информацию дважды, поэтому это приходится делать машинисту.

Однако, как пояснили в метро, новые поезда, которые работают на зеленой и красной линиях, оборудованы модернизированными устройствами передачи оповещений. «Переключатель закрывания дверей на них предусматривает два положения. В одном двери закрываются без автоматического объявления, а в другом система и закрывает двери, и проговаривает оповещение для пассажиров», — пояснили в метро.

Напомним, ранее в метро подтвердили, что запуск новых удлиненных составов состоится осенью, после ввода в эксплуатацию депо «Южное». На линии 4 количество вагонов увеличится до семи, а на линии 5 – до восьми. «Южное» планируют ввести в эксплуатацию в сентябре. Однако госконтракт разрешает вводить депо в эксплуатацию вплоть до конца декабря 2018 года.