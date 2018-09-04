Метрополитен Петербурга покажет работу спортивных тренеров в интерьерах подземки

Петербургский метрополитен покажет работу профессиональных спортивных тренеров в интерьерах подземки. О запуске очередного этапа проекта «Эстетика петербургского метро» организации сообщили во вторник.
Темой этого этапа проекта стал здоровый образ жизни. В аккаунте metro178 уже появилось первое фото – Кристины Черновой, тренера студии растяжки.
Чернова Кристина, тренер Студии растяжки🏆 ⠀ ⠀ Я живу на севере города и каждый день езжу на работу в центр. Дорога занимает примерно полчаса. 🙂 За это время я настраиваюсь на предстоящие тренировки, готовлюсь, продумываю план на день💆 В пути я нередко разглядываю пассажиров и как бы заряжаюсь от них энергией. Концентрируюсь, настраиваюсь и… ныряю в круговорот дня🙃 ⠀ ⠀ Для меня поездка в метро уже давно стала частью утреннего ритуала, как стаканчик кофе или зарядка. Могу сказать прямо: мой день начинается с метро!🎉 ⠀ ⠀ 📸: @max_photovideo #метро178 #metro178 #topstretching
Напомним, проект «Эстетика петербургского метро» стартовал в марте этого года. В первом выпуске проекта метрополитен фотографировал блогеров, музыкантов, балерин. Во втором выпуске в аккаунте начали появляться истории о станциях, сопровождаемые современными акварельными рисунками вестибюлей метро. В дни чемпионата выпуск назывался «Футбол объединяет». Четвертым выпуском стало «Метро в деталях».
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