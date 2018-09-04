Метрополитен Петербурга покажет работу спортивных тренеров в интерьерах подземки Проект «Эстетика петербургского метро»

Петербургский метрополитен покажет работу профессиональных спортивных тренеров в интерьерах подземки. О запуске очередного этапа проекта «Эстетика петербургского метро» организации сообщили во вторник.

Темой этого этапа проекта стал здоровый образ жизни. В аккаунте metro178 уже появилось первое фото – Кристины Черновой, тренера студии растяжки.

Напомним, проект «Эстетика петербургского метро» стартовал в марте этого года. В первом выпуске проекта метрополитен фотографировал блогеров, музыкантов, балерин. Во втором выпуске в аккаунте начали появляться истории о станциях, сопровождаемые современными акварельными рисунками вестибюлей метро. В дни чемпионата выпуск назывался «Футбол объединяет». Четвертым выпуском стало «Метро в деталях».