На нацпроект «Наука» выделили 400 млрд рублей

На реализацию национального проекта «Наука» выделят более 400 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил глава Российской академии наук Александр Сергеев.
Как сообщает РБК, в паспорте проекта говорится о том, что суммарные расходы до 2024 года составят 640,5 млрд рублей, из которых 409 млрд рублей выделят из бюджета. Сергеев отметил, что значительную часть потратят на создание исследовательских центров. В настоящее время их в России насчитывается 16, но в РАН считают, что количество центров необходимо увеличить.
Напомним, ранее сообщалось, что в реализацию нацпроекта «Наука» войдет порядка 20 мероприятий. Согласно майскому указу президента, нацпроект должен способствовать вхождению России в пятерку ведущих научных стран по приоритетным областям, созданию исследовательско-образовательных центров мирового уровня, а также привлечению в РФ ведущих мировых ученых.
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