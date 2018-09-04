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04.09.18 / 19:37 Новости / Россия и мир / Экономика

На нацпроект «Наука» выделили 400 млрд рублей

Общие расходы до 2024 года составят 640,5 млрд рублей

Фото: nstar-spb.ru

На реализацию национального проекта «Наука» выделят более 400 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил глава Российской академии наук Александр Сергеев.

Как сообщает РБК, в паспорте проекта говорится о том, что суммарные расходы до 2024 года составят 640,5 млрд рублей, из которых 409 млрд рублей выделят из бюджета. Сергеев отметил, что значительную часть потратят на создание исследовательских центров. В настоящее время их в России насчитывается 16, но в РАН считают, что количество центров необходимо увеличить.

Напомним, ранее сообщалось, что в реализацию нацпроекта «Наука» войдет порядка 20 мероприятий. Согласно майскому указу президента, нацпроект должен способствовать вхождению России в пятерку ведущих научных стран по приоритетным областям, созданию исследовательско-образовательных центров мирового уровня, а также привлечению в РФ ведущих мировых ученых.

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