На нацпроект «Наука» выделили 400 млрд рублей Общие расходы до 2024 года составят 640,5 млрд рублей

На реализацию национального проекта «Наука» выделят более 400 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил глава Российской академии наук Александр Сергеев.

Как сообщает РБК, в паспорте проекта говорится о том, что суммарные расходы до 2024 года составят 640,5 млрд рублей, из которых 409 млрд рублей выделят из бюджета. Сергеев отметил, что значительную часть потратят на создание исследовательских центров. В настоящее время их в России насчитывается 16, но в РАН считают, что количество центров необходимо увеличить.

Напомним, ранее сообщалось, что в реализацию нацпроекта «Наука» войдет порядка 20 мероприятий. Согласно майскому указу президента, нацпроект должен способствовать вхождению России в пятерку ведущих научных стран по приоритетным областям, созданию исследовательско-образовательных центров мирового уровня, а также привлечению в РФ ведущих мировых ученых.