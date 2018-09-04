В Смольном создадут рабочую группу по борьбе с незаконной перепланировкой нежилых помещений Которая, по мнению чиновников, очень опасна для зданий и людей

Вице-губернатор Петербурга Константин Серов поручил создать рабочую группу по борьбе с незаконной перепланировкой нежилых помещений. Об этом в Смольном сообщили во вторник.

Рабочая группа должна будет проработать юридические аспекты такой борьбы, обратившись к опыту других регионов. В результате город должен получить четкий алгоритм, что делать с теми, кто допускает незаконную перепланировку.

На совещании, которое прошло в Смольном, также выступил глава администрации Центрального района Андрей Хлутков, который рассказал, что подобные незаконные работы приводят к нарушению строительных норм и могут создавать опасность для жильцов. Особое опасение чиновников вызывают инциденты, связанные с перепланировкой нежилых помещений, расположенных в жилых домах, так как зачастую во время таких работ углубляются подвальные помещения, оборудуются отдельные входы, частично демонтируются несущие стенки зданий.

На главу Центрального района Андрея Хлуткова ранее жаловалась депутат Мария Щербакова, утверждавшая, что чиновники не предпринимают никаких действий в связи с затоплением дома по Баскову переулку, 13. Затопления стали следствием незаконной перепланировки. Жителей дома вынудили делать обследование здания за свой счет.