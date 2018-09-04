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04.09.18 / 15:04 Новости / Россия и мир / Экономика

В дагестанском филиале Росавтодора проходят обыски

Задержан руководитель организации Магамедрасул Омаров

Коллаж АБН

В Дагестане проходят обыски в офисе Управления федеральных автомобильных дорог «Каспий». Об этом во вторник сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также сообщается, что задержан руководитель организации Магамедрасул Омаров. Обвинений ему пока не предъявили, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В офисе «Каспия» проходят обыски в рамках расследования хищений бюджетных средств.

Отметим, в Дагестане с февраля проводят антикоррупционную компанию, в рамках которой задержали ряд высокопоставленных чиновников. В частности, были задержаны и.о. предправительства республики Абдусамад Гамидов и два его заместителя. Мэр Махачкалы Муса Мусаев также был задержан в январе этого года. Бывшего минситра образования республики Шахбаса Шахова сняли с должности после нескольких обысков ФСБ у него дома.

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