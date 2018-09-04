«Роснефть» проиндексирует пенсии бывшим сотрудникам

«Роснефть» проведет единовременную индексацию корпоративных пенсий бывшим сотрудникам компании. Об этом во вторник сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Как передает ТАСС, в 2017 году пенсионные взносы компании на негосударственное пенсионное обеспечение составили 6,9 млрд рублей. А с начала года выплаты неработающим пенсионерам превысили 1,3 млрд рублей.
Сечин подчеркнул, что в «Роснефти» есть много программ социальной защиты работников. Сотрудникам пенсионного возраста оказывают медпомощь свыше норм ОМС, а бывшие работники получают материальную поддержку.
Напомним, ранее РСПП предложил сократить размер взносов работодателей в ПФР для сотрудников предпенсионного возраста. По словам главы союза Александра Шорхина, это станет стимулом для работодателей не увольнять таких сотрудников.
110 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.