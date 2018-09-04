«Роснефть» проиндексирует пенсии бывшим сотрудникам В 2017 году пенсионные взносы компании на негосударственное пенсионное обеспечение составили 6,9 млрд рублей

«Роснефть» проведет единовременную индексацию корпоративных пенсий бывшим сотрудникам компании. Об этом во вторник сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Как передает ТАСС, в 2017 году пенсионные взносы компании на негосударственное пенсионное обеспечение составили 6,9 млрд рублей. А с начала года выплаты неработающим пенсионерам превысили 1,3 млрд рублей.

Сечин подчеркнул, что в «Роснефти» есть много программ социальной защиты работников. Сотрудникам пенсионного возраста оказывают медпомощь свыше норм ОМС, а бывшие работники получают материальную поддержку.

Напомним, ранее РСПП предложил сократить размер взносов работодателей в ПФР для сотрудников предпенсионного возраста. По словам главы союза Александра Шорхина, это станет стимулом для работодателей не увольнять таких сотрудников.