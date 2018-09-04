Первая неделя сентября в Петербурге будет летней А вся осень – без аномалий

Погода в первую неделю сентября в Петербурге будет летней. Об этом во вторник сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Как пишет «Фонтанка», Колесов обещает тепло и кратковременные дожди. В целом погода будет стабильной, без аномалий. Аналогичный прогноз Колесов дает на всю осень: погода обещает быть близкой к норме.

Напомним, по прогнозу Северо-Западного УГМС во вторник в Петербурге ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем облачно и тепло: температура до 20-22 градусов тепла.