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04.09.18 / 13:46 Новости / Петербург и Ленобласть

Первая неделя сентября в Петербурге будет летней

А вся осень – без аномалий

Фото АБН

Погода в первую неделю сентября в Петербурге будет летней. Об этом во вторник сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Как пишет «Фонтанка», Колесов обещает тепло и кратковременные дожди. В целом погода будет стабильной, без аномалий. Аналогичный прогноз Колесов дает на всю осень: погода обещает быть близкой к норме.

Напомним, по прогнозу Северо-Западного УГМС во вторник в Петербурге ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем облачно и тепло: температура до 20-22 градусов тепла.

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