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04.09.18 / 14:40 Новости / Россия и мир / Экономика

Skoda объявила скидки на свои автомобили в сентябре

А также продлила программы  Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо

Фото АБН

Компания Skoda Auto объявила скидки на свои модели в сентябре. Об этом во вторник сообщает Автостат.

Так, на покупке автомобиля Skoda Rapid, начиная с 1 сентября, можно сэкономить до 132 тыс. рублей. Скидка до 145 тыс. рублей действует на Scoda Octavia, а флагман Skoda Superb выйдет дешевле на сумму до 225 тыс. рублей. Также в сентябре продлеваются программы  Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо.

Добавим, ранее Автостат сообщал, что по итогам семи месяцев 2018 года, в России было продано почти 43 тыс. автомобилей чешской марки Skoda. Это на 26% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

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