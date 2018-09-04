В среду в Петербурге ожидаются грозы и туман Грозы начнутся ночью

В среду в Петербурге ожидается туман и гроза. Об этом во вторник предупреждает ГУ МЧС по городу.

В ночь на 5 сентября местами пройдут сильные дожди и грозы, а утром Петербург накроет туман. Также во второй половине дня в среду ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет восточный со скоростью 2-4 м/с.

Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что сентябрь в городе будет теплым. Температура воздуха в первой половине месяца будет достигать 20-22 градусов, во второй половине в городе начнет холодать.