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04.09.18 / 21:29 Новости / Петербург и Ленобласть

В среду в Петербурге ожидаются грозы и туман

Грозы начнутся ночью

Фото spokoino.ru

В среду в Петербурге ожидается туман и гроза. Об этом во вторник предупреждает ГУ МЧС по городу.

В ночь на 5 сентября местами пройдут сильные дожди и грозы, а утром Петербург накроет туман. Также во второй половине дня в среду ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет восточный со скоростью 2-4 м/с.

Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что сентябрь в городе будет теплым. Температура воздуха в первой половине месяца будет достигать 20-22 градусов, во второй половине в городе начнет холодать.

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