«Дом.рф» могут обязать осуществлять гарантийную поддержку банкам при кредитовании застройщиков ЦБ, Минстрой, Минфин и «Дом.рф» уже трудятся над проработкой механизма

«Дом.рф» (бывшее АИЖК) собираются обязать осуществлять гарантийную поддержку банкам при кредитовании застройщиков. Об этом в среду заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Как пишет ТАСС, в настоящий момент над проработкой механизма такой поддержки трудятся ЦБ, Минстрой, Минфин и «Дом.рф», пояснил Моисеев. При этом, по его словам, переход от долевого строительства на новую схему финансирования «немножко откладывается». Фактический переход стоит ожидать в 2020-2022 годах, сказал Моисеев.

С 1 июля 2019 года застройщики прекратят заключать с гражданами договоры долевого участия в строительстве жилья. Застройщики будут привлекать средства на строительство у банков. Цель этой реформы – очистить рынок от недобросовестных компаний, а также нарастить объемы ввода жилья.