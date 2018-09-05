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05.09.18 / 20:24 Новости / Россия и мир

«Газпром-медиа» потребовал у «Яндекса» 40 тыс. рублей компенсации

«Яндекс» оспорит в суде требования «Газпрома»

Коллаж АБН

Холдинг «Газпром-медиа» подал иски против компании «Яндекс» и потребовал 40 тыс. рублей компенсации. Об этом в среду рассказали в Мосгорсуде.

В суд поступили четыре исковых заявления, принадлежащие телеканалам ТНТ, «ТВ-3», «Супер», 2х2. Истцы просят «Яндекс» прекратить создание технических условий, которые позволяют «размещение произведений на сайте Яндекс.ру», цитирует «Интерфакс» представителя суда. В «Яндексе» заявили, что будут оспаривать предъявляемые требования, так как считают их незаконными и необоснованными.

Напомним, конфликт между «Газпром-медиа» и «Яндексом» начался из-за сервиса «Яндекс.Видео». В «Газпром-медиа» обвинили технологическую компанию в размещении пиратских копий сериалов, права на которые принадлежат холдингу «Газпром-медиа». Мосгорсуд разрешил Роскомнадзору заблокировать «Яндекс.Видео», если компания не удалит видеоролики. В «Яндексе» сказали, что не могут удалить видео, но согласились удалить ссылки на сериалы этих четырех телеканалов из поисковой выдачи. «Яндекс» обеспокоила возможная блокировка «Яндекс.Видео», так как это привело бы к блокировке всего поисковика.

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