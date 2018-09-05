Group-IB: Хакеры Silence нанесли банкам ущерб на 52 млн рублей Это только подтвержденные атаки

В настоящий момент подтвержденный ущерб банкам от деятельности хакерской группы Silence составляет порядка 52 млн рублей. Об этом в среду сообщили компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

По данным специалистов, жертвами Silence уже стали российские банки, но следы атак группы были зафиксированы в более чем 25 странах. Эксперты отмечают, что хакеры «постоянно анализируют опыт других преступных групп», а также «пробуют применять новые техники и способы краж из различных банковских систем».

Впервые Group-IB зафиксировала деятельность Silence в 2016 году. Тогда хакеры пытались похитить деньги через российскую систему межбанковских переводов АРМ КБР, но хищение удалось предотвратить. В 2017 году группа совершила атаку на банкоматы, сумев вывести порядка 7 млн рублей за ночь.

В этом году Silence совершили две атаки: через карточный процессинг с помощью посредника и через банкоматы. По информации Group-IB, хакеры смогли похитить 35 млн рублей и 10 млн рублей соответственно. Это лишь подтвержденные случаи деятельности Silence, успешных атак на банки у этих хакеров в несколько раз больше, уверены специалисты. Добавим, по данным Group-IB, Silence – русскоговорящие хакеры. Основа группы – разработчик и оператор.