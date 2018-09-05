Все новости

05.09.18 / 19:48 Новости / Общество / Россия и мир / Экономика

Новую систему пенсионных накоплений на публичные слушания вынесут в октябре-ноябре

Ранее планировалось в августе

Сюжет:
пенсии будут снижаться

Коллаж АБН

Новые принципы формирования индивидуальных пенсионных накоплений вынесут на публичные слушания в октябре или ноябре. Об этом в среду заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

По словам Моисеева, в настоящий момент власти обсуждают нюансы и технические особенности нового механизма индивидуального пенсионного капитала. Отметим, ранее Минфин планировал обсудить концепцию в августе.

В начале лета правительство объявило о намерении повысить пенсионный возраст для граждан РФ. Согласно проекту закона, принятому Госдумой в I чтении, женщины должны выходить на пенсию в 63 года, мужчины – в 65 лет. Эта реформа вызвала неодобрение у жителей России. Однако в августе с телеобращением о пенсионном возрасте выступил президент России Владимир Путин. Он высказался за снижение планируемого порога для женщин до 60 лет, а также за сохранение ряда льгот всем гражданам, которые попадают в «переходный период».

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.