Новую систему пенсионных накоплений на публичные слушания вынесут в октябре-ноябре Ранее планировалось в августе

Новые принципы формирования индивидуальных пенсионных накоплений вынесут на публичные слушания в октябре или ноябре. Об этом в среду заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

По словам Моисеева, в настоящий момент власти обсуждают нюансы и технические особенности нового механизма индивидуального пенсионного капитала. Отметим, ранее Минфин планировал обсудить концепцию в августе.

В начале лета правительство объявило о намерении повысить пенсионный возраст для граждан РФ. Согласно проекту закона, принятому Госдумой в I чтении, женщины должны выходить на пенсию в 63 года, мужчины – в 65 лет. Эта реформа вызвала неодобрение у жителей России. Однако в августе с телеобращением о пенсионном возрасте выступил президент России Владимир Путин. Он высказался за снижение планируемого порога для женщин до 60 лет, а также за сохранение ряда льгот всем гражданам, которые попадают в «переходный период».